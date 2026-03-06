芸能界でも屈指の麻雀好きで知られる演歌歌手の瀬川瑛子（７８）が６日、ユーチューブチャンネル「瀬川瑛子のアガらせてくれない？」を立ち上げると発表した。瀬川が毎回、女性プロ雀士をゲストに迎えて女子会気分で麻雀の楽しさお届けする番組。第１回目の配信は、ゲストに人気女性プロ雀士の和泉由希子、青木いちな、望月琴乃の３人を迎え、６日午後８時に配信する。番組は以降、毎週金曜午後８時に更新される予定だ。ま