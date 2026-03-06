BRITA Japanは3月6日、同社初の家電製品となる据置型ウォーターディスペンサー「ブリタ キューブ クール」を発表した。参考価格は73,000円（税抜）。2026年6月初旬の一般発売に先立ち、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて最大25％オフの先行支援受付を開始している。ブリタ キューブ クール 使用イメージブリタ キューブ クールは、ウォーターサーバーのような月額契約や水道管の接続工事が不要なタンク式を採用。