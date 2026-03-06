【その他の画像・動画等を元記事で観る】新世代ロックバンド・ミーマイナーが、2026年3月4日にSpotify O-WESTで開催した2ndワンマンライブにて、2026年5月13日にソニー・ミュージックレーベルズ gr8!recordsよりメジャーデビューすることを発表した。ミーマイナーは2024年9月19日にVo/Gt.美咲とBa.さすけを中心に結成。インディーズ時代にはわずか1年で3枚のEPをリリースし、精力的なライブ活動で注目を集めてきた。この日のライブ