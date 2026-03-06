助っ人外国人列伝/キューバ編 今号からの本企画は、装いも新たに国別の助っ人たちを大特集!今回はキューバ特集の第一弾として、自国の国籍を持った助っ人たちを紹介する。 ライデル・マルティネス 日本の野球を取り入れ ダイヤの原石が覚醒! NPB通算成績(2017～)361試合 17勝20敗212S45H 防御率1.62 2017年に中日に派遣され3年目を迎えたライデル・マルティネス。