攻略POINT 【条件組】前走連対している斤量減の馬が強い 条件組では２勝クラス組の連対例もあるが、主力は出走数も多い３勝クラス組。 ハンデ戦なので条件組はほぼ前走からの斤量減となるので、その分有利ではあるが、ポイントとなるのは前走着順。 ２着以内が［3・1・1・4］で、さすがに好走していないと重賞では通用しづらい。 【斤量】前走重賞２着で斤量微増の馬が狙い 条件組は前走から斤量減の馬が活躍するが、全体で