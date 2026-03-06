【ヒザの動き】ヒザを含め、全身で上下の動きをつくる 【部位】ヒザ関節 【機能】脚の力を使う しっかり体重を乗せ地面を踏むことが大切 ヒザ関節については、主に曲げ伸ばししかできない構造になっています。曲げた状態では、少しだけですがねじることもできます。 以前は「ヒザの高さを変えないことでインパクトを安定させる」という考え方がありましたが、最近は変わってきています。ヒザの曲げ伸ばし、つまりしゃがん