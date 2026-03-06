お笑いタレントの小籔千豊が、２日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜・午前１時５８分）に出演。壮絶な若手時代を明かした。順風満帆だった漫才師時代から一変、一番下から新喜劇に入った小藪。「１ステージ１２５０円。１日２ステ２５００円、１週間で２万」と当初のギャラ事情を告白。結婚と同時に、お金を稼ぐために夜中の３時までアルバイトをする過酷な日々を過ごしていた小藪。当時を「（