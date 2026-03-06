ニッポン放送の東島衣里アナウンサーが６日、パートナーを務める同局「中川家ザ・ラジオショー」（金曜・午後１時）に生出演し結婚を報告した。パーソナリティーを務める「中川家」剛、礼二に「ご結婚おめでとうございます」と祝福された東島アナは「このたび入籍いたしました」と発表した。さらに名字について「そのままで行くんですか？」と剛に聞かれた東島アナは「仕事は、もちろん東島衣里で」と明かし、２人の祝福に「