「ダウンタウン」浜田雅功の妻で女優の小川菜摘（63）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。2人の息子がお笑いタレントを目指さなかった理由について語った。長男でロックバンド「OKAMOTO’S」のベーシスト、ハマ・オカモトがベースを始めたきっかけについて、「中学に入った時に、部活でジャムセッション研究部に入るって言って。“俺ベースになったんだよね、やるやつがいなくて”っ