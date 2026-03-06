第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。2年ぶり7度目の出場となる神村学園（鹿児島）は大会2日目に昨秋の関東大会で8強だった横浜（神奈川）と対戦する。阪神からドラフト4位で指名された早瀬朔投手、西武から育成ドラフト2位で指名された今岡拓夢内野手らが抜けた中でもしっかり昨秋の九州大会で4強入りして甲子園の土を踏む。昨夏の甲子園では出場校の最後に