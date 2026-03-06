◇バドミントン 全英オープン(3日〜8日、アリーナ・バーミンガム)バーミンガムで行われているバドミントン全英オープン。女子シングルスの宮崎友花選手(世界ランク9位)が2戦連続で日本人対決となりました。宮崎選手は初戦で奥原希望選手に勝利すると、2回戦で郡司莉子選手(世界ランク26位)と対決。試合は宮崎選手に軍配が上がりました。試合は第1ゲーム、中盤で4連続ポイントで宮崎選手が先制すると、郡司選手も追い上げ、7連続ポ