ＴＯＫＹＯＢＡＳＥは朝安スタートもその後プラスに転じ３日続伸となっている。５日の取引終了後に、新セレクト業態「ＫＥＹＴＩＭＥＺ」を始動し、カジュアル市場へ本格参入すると発表しており、好材料視されている。 同社はこれまで、「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」をはじめとしてモード／綺麗めゾーンを中心に事業を展開してきたが、「ＫＥＹＴＩＭＥＺ」では程よい感度と落ち着きを兼ね備え、トレンドに