ＩＮＰＥＸや石油資源開発は反落。中東情勢緊迫化で原油価格は上昇しているが、足もとでは利益確定売りが優勢となっている。５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の４月限が前日比６．３５ドル高の１バレル＝８１．０１ドルに急上昇した。一時８２．１６ドルと２４年７月以来の水準に上昇した。米国・イスラエルとイランの軍事衝突が湾岸地域に拡大しており、原油価格は上昇基