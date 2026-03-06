良品計画が大幅反発している。この日午前中に、コープ東北サンネット事業連合（仙台市泉区）のスーパーマーケットへの商品供給を開始すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。 今回の商品供給開始により、コープ東北サンネットが商品を供給する東北地方２生協（みやぎ生活協同組合、いわて生活協同組合）が運営するスーパーマーケットで無印良品の商