「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在で日鉄鉱業が「売り予想数上昇」４位となっている。 ６日の東証プライム市場で、日鉄鉱が急反落。同社は鉄鋼向け石灰石を主力としているが、海外に銅鉱山を保有しており銅関連株としても注目されている。中東情勢が悪化し、世界経済への影響も懸念されるなか、足もとで銅価格は軟化しており同社の株価も下落基調となっている。 出所：MINKABU