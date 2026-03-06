プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が、『Pokémon UNITE』とのカプセルコレクション第2弾を3月7日に発売することを発表した。 【画像あり】リザードンとエースバーンがデザイン！商品ラインナップ一覧 今回のコレクションは、『Pokémon UNITE』に登場するリザードンとエースバーンをフィーチャーしたデザインだ。クルーネックスウェット