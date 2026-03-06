午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９１、値下がり銘柄数は９４６、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、サービス、その他金融、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、建設など。 出所：MINKABU PRESS