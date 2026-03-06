（台北中央社）交通部（交通省）航港局は3日、定例記者会見を開き、商業港特定エリア内で無断でドローンを飛行させたり、許可を得ていても規定に違反したりした場合、30万台湾元（約150万円）以上、150万元（約740万円）以下の過料が科せられる可能性があるとして注意を呼びかけた。航港局は、国家の重要インフラ施設の安全確保と商業港エリアの作業秩序維持を強化するため、商港法の追加条文が2月1日に施行されたと説明した。これ