（高雄中央社）台湾高等検察署（高検）高雄検察分署は4日、軍人を中国共産党の情報工作組織「臥竜会」に勧誘した男と、軍の機密情報を中国側に提供するなどした退役・現役軍人の男各1人を、国家安全法違反の罪で起訴した。同分署によると、組織への勧誘を担当した潘被告は2021年9月から、組織のメンバーの指示に従い、インターネットで軍事機密の文書を組織の上層部に送信していた。また、取り込んだ軍人がいわゆる「地下銀行」で