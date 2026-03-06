バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝がトレーニングを再開したようだ。5日、ドイツ紙『ビルト』が伝えている。2024年夏のバイエルン加入以降、度重なる負傷に悩まされている伊藤。昨シーズンは2度の中足骨骨折によって公式戦8試合の出場に留まる“不完全燃焼”の一年に。今シーズンは昨年11月に戦線復帰し、センターバック（CB）と左サイドバック（SB）を主戦場に継続して起用されていたが、右ハムストリングの肉離れによ