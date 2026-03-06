トッテナム・ホットスパーは5日、プレミアリーグ第29節でクリスタル・パレスに1−3で敗れた。この結果、降格圏に位置する18位のウェストハムとの勝ち点差は「1」まで縮まったが、同クラブを率いるイゴール・トゥドール監督は、必要以上に現状を悲観していないようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が同日、試合後のトゥドール監督の声を伝えた。今季ワーストの4連敗を喫するなかで迎えたクリスタル・パレスとのゲームは