DJI JAPAN株式会社は、8Kシネマドローンに「DJI Inspire 3 ベーシックパッケージ」を追加。3月5日（水）に発売した。希望小売価格は131万8,900円。 通常版から同梱品を絞ることで、すでにInspire 3を所有しており機材を追加したい場合や、送信機などのアクセサリーをすでに保有しているユーザーに訴求する。 ベーシックパッケージの同梱品は、機体、カメラ、バッテリ