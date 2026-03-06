ＳＮＳで知り合った１０代から２０代の男女５人の自殺を手伝ったとして、自殺ほう助や未成年者誘拐、窃盗などの罪に問われていた福島市の無職・岸波弘樹被告に対する判決公判が、きょう福島地裁郡山支部で開かれました。 裁判所は、懲役６年の求刑に対し、懲役５年の実刑判決を言い渡しました。