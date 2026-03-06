ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫の負傷状況について、現地メディアも状態を気にかけている。現地時間5日、イギリスメディア『Sussex Express』が報じている。三笘は同4日に行われたプレミアリーグ第29節のアーセナル戦で左足首を負傷。ドリブルを仕掛けた際にタックルを受け、同箇所をひねる形となった。ピッチに倒れ込んだ三笘はその後に起き上がり、足を引きずりながらもプレーを続行。しかし、ハーフタイムでベンチへ