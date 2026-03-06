今年6月から7月にかけて北中米3カ国で共催されるFIFAワールドカップ2026では、前後半それぞれの中間地点で水分補給休憩の時間が設けられることが決まっているが、同休憩の時間帯において、各放送局はコマーシャル（CM）を放映できるようになりそうだ。現地メディア『ジ・アスレティック』が5日に報じた。FIFA（国際サッカー連盟）は昨年12月、FIFAワールドカップ2026の各試合の前半22分、後半22分に水分補給のための飲水タイム