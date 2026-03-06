HANA（ハナ）のJISOO（ジス）がエレキギターをパンキッシュに奏でるソロ動画が公開され、「メロすぎる」と反響を呼んでいる。 【動画】HANAのジスが7弦ギターを気怠く弾く！【動画】「ALL IN」チカ、コハルのソロムービー①② ■口ピアス×銀髪姿で7弦ギターを弾くHANAのジス これはHANAの新曲「ALL IN」のミュージックビデオ撮影現場で収録されたもの。ジスは唇にピアスを着け