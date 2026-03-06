Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）が、GUESS（ゲス）のグローバルアンバサダーに就任した。公式SNSでは、ヒョンジンを起用した動画が公開され、ファンの注目を集めている。 【動画】カジュアルなデニムルックを抜群のスタイルで着こなすStray Kidsヒョンジン【写真】①～⑤Stray Kidsヒョンジン×GUESS JEANSのビジュアル ■Stray KidsヒョンジンがGUESSのグローバルアン