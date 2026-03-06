6日13時現在の日経平均株価は前日比236.66円（0.43％）高の5万5514.72円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は591、値下がりは946、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を87.44円押し上げている。次いでＳＢＧ が48.94円、テルモ が25.27円、コナミＧ が21.39円、ＴＤＫ が16.80円と続く。 マイナス寄与度は46.96円の押し下