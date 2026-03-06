卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」はレギュラーシーズン終盤を迎え、プレーオフをかけた争いが佳境を迎えている。7、8日に最終戦を戦う各チームの動向に注目が集まっている。そうした中、男子で2年ぶりの優勝を狙うのが木下マイスター東京。今季最後となるホームでの2連戦を迎える中、首位でプレーオフ行きを決め、名門復権を印象付けられるかが焦点となる。 ■