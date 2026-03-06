2026年3月5日、韓国メディア・エクスポーツニュースは、現在開催中のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で韓国が初戦に勝利し、順調なスタートを切ったと伝えた。記事によると、リュ・ジヒョン（柳志荽）監督率いる韓国は5日、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールC第1戦でチェコと対戦し、11‐4で大勝した。韓国は13年、17年、23年と3大会連続で初戦を落としていたが、09年以来17年ぶりのWBC初戦勝利を収めた。