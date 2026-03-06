サカナクションの新曲「いらない」のミュージックビデオが公開された。公開に合わせて新アーティストビジュアルも解禁された。【動画】山口一郎の“二人羽織”！サカナクション「いらない」ミュージックビデオ公開「いらない」は2月11日に配信リリースされたサカナクションの新曲。中京テレビ・日本テレビ系連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の主題歌に起用されている。ミュージックビデオは、80年代を彷彿（ほうふつ）