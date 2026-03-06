お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が6日、都内で行われた日本財団「親子ズレない防災」PRイベントに登壇した。イベントでは、小学生とその保護者を対象に実施した防災テストの回答をもとに「親の想定」と「子供のズレ」を展示で可視化。プロジェクトのアニメのナレーターを務めたケムリは、NPO法人プラス・アーツの服酉信吾氏とともに防災トークを展開。「僕の子供まだ8カ月なんで、まだ対話の段階ではないんです