軍事作戦で死亡したイランの最高指導者ハメネイ師の息子のモジタバ師（中央）/Vahid Salemi/AP/File（CNN）米国のトランプ大統領は5日、自身がイランの次期指導者の「任命に関与」する必要があると主張した。その上で、死亡した前最高指導者ハメネイ師の息子のモジタバ師が後継者となる可能性を否定した。「彼らは時間を無駄にしている。ハメネイ師の息子は軽薄だ。ベネズエラのデルシーのように、私も任命に関与しなければならな