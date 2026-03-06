◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チェコーオーストラリア(6日、東京ドーム)1次ラウンド・東京プールの3戦目。チェコとオーストラリアの試合は、チェコが2回に先制するも、3回に逆転弾を浴びました。2回には先頭からのヒットと四球で無死1、2塁と好機をつかんだチェコ。さらにマルティン・ムジーク選手の3塁方向への技ありバントで1アウト2、3塁とチャンスを拡大します。ここで打席に向かったヴォイチェフ・