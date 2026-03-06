容器の形に合わせて、丸でも四角でも自由自在に変形する猫ちゃん。“猫は液体”なんてよく言われますが、人気フェルト作家「SORANOSUKE」さんの手にかかれば、小さなキーホルダーの中にもすっぽり収まってしまうようです。＼もうすぐ/3月下旬より順次発売予定!. 【猫は液体フロッキーマスコット】. 猫の可愛らしさをつめこむ作品が得意😺羊毛フェルト作家・SORANOSUKEさん監修✨. クリアケース入りのフロッキー猫