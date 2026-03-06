TISインテックグループのTISは3月6日、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）やプロジェクト推進をサポートする「プロジェクトマネジメントプラットフォーム」において、従来のプロジェクトマネジメント人材による支援に加え、PMO（Project Management Office）管制センターによるサポートを連携させた新たなPMOモデルの提供を開始することを発表した。中央管制型PMOモデルはAIを活用したプロジェクトマネジメントのモデル