Image: Basic Apple Guy いち早くiPhone 17e（の気分）を体験！先日発表された「iPhone 17e」。見た目はiPhone 16eと変わらず、スペックのアップデートとなりましたが、価格据え置きでストレージ倍という、さらにコスパの良さが際立ったのが印象的でした。発売日は3月11日（水）なので、まだ手に入りませんが、Basic Apple Guyと名乗るユーザーが、早くもiPhone 17e用の壁紙を配布しています