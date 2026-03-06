ダイキンオーキッドレディース第2日女子ゴルフの国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディースが6日、沖縄・琉球GC（6610ヤード、パー72）で第2日が行われた。約7か月ぶりの復帰戦となった小祝さくら（ニトリ）が、鮮やかなホールインワン。昨年9月に手術を受けてから6か月、実況席も驚きの声を上げた。160ヤードの13番パー3。7番アイアンで放った打球は、グリーンで弾み、そのままカップに吸い込まれた。ギャラリーからは