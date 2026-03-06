資料倉敷美観地区の観光客 岡山県は、2025年に県内に宿泊した外国人旅行者数の速報値をとりまとめました。外国人の宿泊者数は67万人を超え、2年連続で過去最多となりました。 県によりますと、2025年の県内の外国人宿泊者数は延べ67万6730人で、2024年と比べて31.7%増えました。2007年に観光庁が調査を始めて以降、前年に続いて過去最多となりました。 県は、増加の要因について、大阪・関西万博や瀬戸内国際芸術祭に