レグラギ監督がW杯100日前に退任元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタが、アフリカの強豪モロッコ代表の新スポーツディレクター（SD）に就任することが決定した。J1ヴィッセル神戸でプレーし、スペイン代表の黄金期を支えたレジェンドが、指導陣刷新を図る「アトラス・ライオンズ（モロッコ代表の愛称）」のフロント入りを果たす。米のスペイン語スポーツ放送局「FOX Deportes」は、今回の人事がモロッコサッカー界のさらなる