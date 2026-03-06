お笑い芸人・令和ロマンの松井ケムリが６日、都内で日本財団「親子ズレない防災」ＰＲイベントに出席した。親子間での防災に関する対話のきっかけを作る展示イベントが６日から開催。松井は昨年５月に結婚を発表し、生後８か月の子どもを持つ新米パパの目線から防災についてのトークを行った。松井は子どもとの防災教育について問われると、「まだ対話の段階ではない」と笑わせつつ、「子どもって、目離せないことが多いんで