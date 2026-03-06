昨年６月に第３子を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希の手作り弁当が話題だ。６日までにインスタグラムで「朝からお弁当作りなんか毎回、卵×みどり×お肉みたいな似たようなのばかり作っちゃうんだけどいちごを入れたら彩り良くなってきたかな」とつづると、手作り弁当の写真などを公開。「前はアレクがお料理は全部担当してくれてたんだけど最近は私もお弁当作る機会が多くなってきて少しだけ料理の苦手意識が減っ