◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組チェコ―オーストラリア（６日・東京ドーム）前回大会は準々決勝に進出したオーストラリア（１勝）が６日、チェコ戦に臨み、１点を追う３回にホワイトソックスで村上宗隆と同僚のC・ミード内野手に３ランが飛び出し、逆転に成功した。オーストラリアは０―１の３回に１死から８番バークが二塁への内野安打で出塁。その後、２死一塁からバザナが四球で出塁すると、２番ミードがチェコ先発オンドラ