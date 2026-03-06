9人組グループ・Snow Manが出演するTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』きょう6日（後7：00）の放送では、“最強の運試し企画”2本立てのシンガポールSPを2時間スペシャルで届ける。スタジオゲストには椎名桔平、池田美優を迎える。【写真】渡辺翔太＆深澤辰哉、マーライオンの前でポーズ動物大好き・佐久間大介が、野生のアニマルを撮影してポケットサイズにデータ化する「ポケマルマスター」を目指す企画。第