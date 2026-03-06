コスメにも“発酵”ブームの波が来ています。化粧品メーカーだけでなく、意外な業界も参入するなど「発酵コスメ」が人気のワケとは？【写真を見る】ナゼ人気？“日本プライドコスメ”とも呼ばれる「発酵コスメ」のメリットとは？【THE TIME,】 原料は米やはちみつ“発酵”で成分UP【発酵コスメ】とは、コメや大豆など自然由来の成分に微生物を掛け合わせ、発酵させた成分を配合した化粧品のこと。原材料には日本産の物が多く