◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州―チェコ（2026年3月6日東京D）オーストラリア代表のカーティス・ミード内野手（25）が値千金の逆転3ランを放った。1点を先制された直後の3回2死一、二塁、ミードはチェコ先発・オンドラのチェンジアップを強振。鋭いライナー性の打球は左中間スタンドまで一直線にはじけ飛んだ。ミードは打った瞬間、スタンドインを確信し、一塁へとゆっくりと歩を進め、オンドラは打球の行方を確認しよう