【ロサンゼルス＝後藤香代】米国のトランプ大統領が違法とされた「相互関税」などの代わりに発動した新たな追加関税について、オレゴン、アリゾナ、カリフォルニア州など２４州は５日、大統領の権限を越えた行為だとして、措置の差し止めを求めて米国際貿易裁判所に提訴した。トランプ氏は２月に米通商法１２２条に基づき追加関税を発動した。１２２条は「国際収支」の赤字対応を目的に、大統領権限で最大１５％の関税を１５０