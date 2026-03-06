デンマーク１部のブレンビーのＦＷ福田翔生が６日、自身のインスタグラムを更新。「この度入籍いたしましたことをご報告させていただきます」などと記して結婚を報告し、ともに背番号１９のユニホームを着た後ろ姿の２ショットを投稿した。「僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように日々努めてまいります！」と決意表明した。福田は東福岡高からＦＣ今治に加入し、２３年途中から湘南でプレー。２４年シーズンにリーグ戦１０