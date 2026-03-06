JALモバイルキャンペーンページより 日本航空は、MVNOサービス「JALモバイル」で、新規契約特典の増量や初期費用が無料になる「春の大感謝祭」を実施している。期間は3月31日まで。 期間中、JALモバイルに新規契約したユーザーを対象に、契約特典を増量したり、初期費用を無料にしたりする。 10ギガプラン以上を契約するユーザーには、通常500マイルを進呈しているが