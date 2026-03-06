島田麻央は世界ジュニア選手権で首位発進となった(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月5日にエストニアの首都タリンで行われ、女子ショートプログラム（SP）で17歳の島田麻央が71.90点の高得点で首位に立った。【動画】速く、鋭く、首位へ独走！17歳・島田麻央の演技をチェック国際スケート連盟の公式サイトは「シマダは『Get Happy』と『Sing Sing Sing』に乗せて軽快な演技を披露。ダブルア